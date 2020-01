Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Volltrunkener pöbelt in Tram andere Fahrgäste an: Abend endet im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein stark betrunkener 64-Jähriger aus Kassel rief am gestrigen Dienstagabend in Kassel-Bettenhausen die Polizei auf den Plan, nachdem er in einer Straßenbahn andere Fahrgäste lauthals angepöbelt und beleidigt hatte. Da er nicht mehr in der Lage war, seinen Weg selbstständig fortzusetzen, endete der Abend für den Kasseler schließlich im Polizeigewahrsam.

Verängstigte Fahrgäste hatten gegen 19:30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem der erkennbar Betrunkene, der in der Tram auf dem Boden lag, sie angepöbelt und auch noch beschimpft hatte. An der Haltestelle "Lindenberg" eilte eine Streife des Polizeireviers Ost hinzu. Da sich der volltrunkene 64-Jährige gegenüber den Polizisten nicht weniger auffällig verhielt und darüber hinaus kaum auf den Beinen halten konnte, brachten die Beamten ihn zur Ausnüchterung seines Alkoholrausches in das Polizeigewahrsam. Für den dortigen Aufenthalt erwartet ihn nun eine Kostenrechnung.

