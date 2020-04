Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven - Zeugen verfolgen den mutmaßlichen Täter, der anschließend von der Polizei nach geleistetem Widerstand in Gewahrsam genommen wurde

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 22.04.2020, legte ein Mann gegen 13:35 in einem Discounter in der Börsenstraße die von ihm ausgewählte Ware auf das Kassenband und ließ diese einscannen. Nachdem er seine Ware verstaut hatte und zur Zahlung aufgefordert wurde, flüchtete er plötzlich aus dem Geschäft. Couragierte Zeugen liefen dem Mann bis zu seiner Wohnanschrift hinterher, wo ihn die alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam nehmen konnten. Dabei leistete der 39-Jährige Widerstand, indem er u.a. mit dem Ellenbogen in Richtung eines Beamten schlug und eine noch brennende Zigarette in Richtung einer Beamtin spuckte. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen ein.

