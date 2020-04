Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Kradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Mittwochabend, 22.04.2020, kam es gegen 18:30 Uhr in Schortens zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Pkw, von der Oldenburger Straße aus kommend in den Kreisverkehr, Fahrtrichtung Gewerbegebiet ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 50-Jährigen, der zu dieser Zeit mit seinem Motorrad den Kreisverkehr, aus Richtung der B 210 kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer mit seinem Krad auf die Seite fiel und sich leicht verletzte, an beiden Fahrzeugen entstanden Schäden.

