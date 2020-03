Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Theesen - In der Nacht zu Freitag, 13.03.2020, ist in Theesen ein SUV gestohlen worden.

Der Besitzer des brauen BMW X 5 grenzte den Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag, 08:30 Uhr, ein. Der SUV stand nur wenige Meter vom Wohnhaus des Halters entfernt an der Straße Am Südhang. Das Auto stammt aus dem Baujahr 2011 und war mit Bielefelder Kennzeichen ausgerüstet. In dem Fahrzeug befand sich neben einer geringen Summe Bargeld der Fahrzeugschein.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

