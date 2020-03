Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunkener E-Scooter-Fahrer fährt über rote Ampel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Vor den Augen von Polizeibeamten überquerte ein 29-jähriger Bielefelder am Freitag, den 13.03.2020, mit einem Elektroroller bei Rotlicht die Feilenstraße. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Beamten passierten gegen 03:00 Uhr mit ihrem Streifenwagen die Herforder Straße. Kurz bevor sie am Willy-Brandt-Platz angekommen waren, bemerkten sie einen E-Scooter-Fahrer, der den Gehweg der Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Feilenstraße befuhr. Die rote Ampel interessierte den Bielefelder scheinbar nicht und so überquerte er die Feilenstraße in Richtung Herforder Straße.

Auf den Verstoß angesprochen, zeigte sich der 29-Jährige uneinsichtig. Er weigerte sich, seinen Personalausweis vorzuzeigen. Erst bei einer Durchsuchung wurden die Polizisten fündig. Während des Gesprächs vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Aus diesem Grund veranlassten sie eine Blutentnahme in einer nahegelegenen Klinik.

Den Führerschein stellten die Polizisten sicher und erstatteten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

