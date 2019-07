Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Abfälle verbotenerweise verbrannt + Glück im Unglück bei Unfall + Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw + Sachbeschädigungen im Stadtgebiet + Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Abfälle verbotenerweise verbrannt

Langwedel. Ein 79-Jähriger verbrannte am Mittwochnachmittag Gartenabfälle / Holzreste auf seinem Grundstück und löste dadurch einen Einsatz der Feuerwehren Etelsen und Cluvenhagen sowie der Polizei Verden aus.

Die Feuerwehr konnte das Feuer auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern rechtzeitig löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auf den Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unzulässigen Verbrennens dieser Abfälle zu. Auch unter dem Aspekt anhaltender Trockenheit warnt die Polizei Verden trotz gesunkener Temperaturen vor dem Umgang mit Feuer, da dies nicht zu kontrollieren ist und verheerende Schäden nach sich ziehen kann.

Glück im Unglück bei Unfall

Kirchlinteln/A27. Ein 25-jähriger Fahrer eines Peugeot verlor am Mittwochmorgen aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei der Fahrt auf der A27 in Richtung Hannover, wenige Kilometer hinter der Anschlussstelle Verden-Ost, kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, zog nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, bevor er schließlich auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen kam.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000EUR.

Weder der Fahrer des Unfallfahrzeugs noch andere Fahrer auf der Autobahn wurden bei dem Unfallgeschehen verletzt.

Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw

Achim. Am Kreisverkehr Obernstraße, Am Schmiedeberg kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem 58-jährigen Pkw-Fahrer und einer 18-jährigen Fahrerin eines Fahrrads.

Die Radfahrerin fuhr über den Fußgängerüberweg in der Straße "Am Schmiedeberg", als der 58-Jährige an der Stelle den Kreisverkehr verließ und die junge Frau aus unklarer Ursache übersah. Die 18-Jährige verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei in Osterholz hat die Ermittlungen wegen zweier Sachbeschädigungen zwischen Freitagmittag und Dienstagfrüh aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zunächst waren sogenannte Big Bags (große Säcke) an einer Baustelle am Gut Sandbeck in der Zeit bis Montagmorgen aufgeschlitzt worden.

In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter eine Statue in der Sandbergstraße und flüchteten anschließend. Die Polizei konnte noch in der Nacht Personen in der Nähe kontrollieren. Ob die Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren etwas mit dem Vandalismus zu tun haben, wird derzeit durch die Ermittler geprüft.

Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Zeugen nach Unfall gesucht

Lilienthal. Die Polizei in Lilienthal sucht nach dem Fahrer eines weißen VW Passat, der am Mittwochnachmittag um kurz vor 15 Uhr nach einem Unfall flüchtete. Der VW Passat war auf der Lilienthaler Allee in Richtung Bremen unterwegs und ordnete sich in Höhe des "Truperdeich" in die Linksabbiegerspur ein. Dort kam er aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wodurch ein entgegenkommender 35-jähriger in einem Mercedes auf den Grünstreifen ausweichen musste und ein Verkehrsschild überfuhr, um einen Zusammenprall mit dem VW zu vermeiden. Der Fahrer des weißen VW Passats flüchtete. Die Polizei Lilienthal sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen selbst sowie den Fahrer oder sein Fahrzeug geben können und bittet um Kontaktaufnahme unter 04298/92000. Der Sachschaden beträgt mehr als 2.000EUR.

