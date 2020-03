Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Dieb schleicht sich in Haus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Offenbar hat für Diebe, die offene Hauszugänge benutzen, bereits die Saison begonnen. Am Donnerstagnachmittag, 12.03.2020, schlich sich ein Mann in Quelle durch eine geöffnete Terrassentür in ein Wohnhaus. Ein Zeuge hatte einen Mann gesehen der auf dem Nachbargrundstück über den Gartenzaun gesprungen war.

Die Polizei erinnert:

Auch wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung nur für einen kurzen Moment verlassen, so sollten alle Fenster und Türen derart verriegelt sein, als würden Sie länger abwesend sein. Wenn Türen oder Fenster nur angelehnt und nicht verschlossen sind, besteht die Gefahr, dass Diebe diese Zugangsmöglichkeit nutzen, ohne dass es von Ihnen bemerkt wird.

Verschließen Sie Ihre Hauszugänge, damit alltägliches - wie beispielsweise der Gang zum Mülleiner, in die Garage oder zum Briefkasten am Grundstückseingang - nicht zum Gefahrenmoment wird.

Am Donnerstagnachmittag verließ ein 71-jähriger Anwohner an der Borgsen-Allee sein Haus durch eine Terrassentür, die er nur schloss, aber nicht verriegelte. Während er sich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Grundstück aufhielt, betrat ein Unbekannter durch die Terrassentür das Haus.

Als der 71-Jährige in das Haus zurückkehrte, bemerkte er, dass einige Schubladen herausgerissen worden waren und ein Portemonnaie fehlte. Zudem hatte der Dieb eine Herrenarmbanduhr und Brillant Ohrringe mitgehen lassen.

Ein Nachbar sah, wie ein Mann über den Gartenzaun an der Borgsen-Allee sprang und lieferte eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 180 cm bis 185 cm groß. Er hatte ein südländisches Aussehen mit einer kräftigen Statur, wie ein Bodybuilder. Er trug eine blaue Jeansjacke und eine blaue Jeanshose.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell