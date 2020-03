Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Nach den bisherigen Erkenntnissen waren am Freitagmorgen, 13.03.2020, zwei BMW und ein Volvo-Lkw an einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund beteiligt. Autobahnpolizisten mussten zwischenzeitlich eine Vollsperrung in dem Bereich zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd einrichten. Der Verkehr staute sich in Richtung Dortmund auf 10 Kilometer Länge. Die Unfallstelle war um 07:41 Uhr geräumt und alle drei Fahrstreifen frei befahrbar.

Die genauen Abläufe des Unfalls, der sich gegen 06:08 Uhr ereignete, sind aufgrund unterschiedlicher Aussagen noch nicht bekannt. Insgesamt stießen bei einem Überholvorgang drei Fahrzeuge zusammen.

Ein 21-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen war mit einem Volvo-Lkw unterwegs. Ein weißer BMW war mit einer 48-jährigen Fahrerin aus Isernhagen besetzt. Ein 51-jähriger Detmolder fuhr in einem schwarzen BMW.

Die drei verletzten Fahrer wurden nach einer medizinischen Erstversorgung in Bielefelder Krankenhäuser gefahren. Die drei beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppfahrzeuge abtransportiert. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 50.000 Euro.

