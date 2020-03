Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Bielefeld (ots)

Bu. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.22 h zu einem Unfall zwischen einem VW Passat und einem Radfahrer an der Einmündung Lämershagener Straße/Vennhofallee. Ein 19-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Pkw die Vennhofallee um nach rechts auf die Lämershagener Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 54-jährigen männlichen Radfahrer aus Bielefeld, der die Lämershagener Straße ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Paderborner befuhr. Der Bielefelder, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung mehr als eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Telefon 0521-5450.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell