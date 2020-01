Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher, Streithähne, Diebe

Menden (ots)

Einbrecher sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus Auf dem Kleebusch eingedrungen. Sie schlugen zwischen 20.15 und 22.20 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchwühlten Schränke und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen Unbekannte in der Nacht auf Samstag in eine Gaststätte an der Fröndenberger Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Münzgeld aus der Kasse. Außerdem durchwühlten sie Schränke in einem Lagerraum. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 9099-0 entgegen.

Mit 28 Packungen Druckerpatronen in einer Sporttasche wollten am Freitagnachmittag zwei Männer aus einem Supermarkt an der Holzener Straße verschwinden - ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete die Männer, hielt sie fest und holte die Polizei. Es handelt sich um zwei 26 und 34 Jahre alte Männer aus Georgien, die kaum Deutsch sprachen. Der Markt erstattete Anzeige. Nach Feststellung der Personalien und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie entlassen.

Am Sonntagmorgen musste die Polizei einen Streit an der Bahnhofstraße in Bösperde schlichten. Kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei zu einer Feierlichkeit an der Schützenhalle gerufen. Der Sicherheitsdienst hatte die alkoholisierten Streithähne bereits getrennt. Doch während der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei gingen die Kontrahenten richtig aufeinander los. Polizeibeamte brachten einen der Männer zu Boden, während der Sicherheitsdienst seine Gegner in Schach hielt. Angesichts der Aggressivität forderte die Polizei Verstärkungskräfte an. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung gegen einen 39-jährigen Wickeder, einen 22-jährigen Mendener und einen 23-jährigen Iserlohner. Einer der Beteiligten sowie zwei Zeugen wurden leicht verletzt. Die Männer erhielten Platzverweise, denen sie äußerst widerwillig nachkamen.

