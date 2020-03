Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebe gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am 10. März gegen 17.45 Uhr in einem Geschäft an der Wilhelmstraße diverse Kosmetika entwendet. Sie wurden dabei aufgezeichnet. Einer der Männer hat kurze Haare und trug eine Cappy sowie einen Mantel in khaki, blaue Jeans, Sneaker und einen karierten Schal. Der andere Mann hat einen dunklen Haarkranz und trug eine blaue Jacke sowie eine blaue Jeans und ein blaues Sweatshirt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell