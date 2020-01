Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Egringen: Feuerwehreinsatz nach Brand bei einer Scheune

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.01.20, gegen 04.20 Uhr, wurde durch einen Anwohner eine Rauchentwicklung bei einer Scheune in der Kanderner Straße gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnte der Mann den Brand im Bereich einer abgestellten Mülltonne mittels Feuerlöscher bekämpfen. Es entstand geringer Sachschaden an der Tonne und an einer darüber liegenden Holztreppe. Mögliche Brandursache könnte in die Mülltonne entsorgte heiße Asche gewesen sein. Im Einsatz war die Feuerwehr in Egringen. Der Polizeiposten Markgräflerland führt die weiteren Ermittlungen.

