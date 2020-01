Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrer nach Überschlag leicht verletzt

Freiburg (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 49-jähriger VW-Fahrer auf der K6516 zwischen Bonndorf und Boll. In einer Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug stieß mit der Leitplanke zusammen und überschlug sich. Während er sich leicht verletzt selbst befreien konnte, entstand an seinem Auto Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei etwa 500 Euro.

