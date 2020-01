Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geschwindigkeitskontrollen Nordwestumfahrung

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei hat am Donnerstagnachmittag auf der Nordwestumfahrung Weil am Rhein eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im dortigen Bereich ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. In der rund dreistündigen Kontrolle wurden 19 Autofahrer mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 21 und 44 km/h gemessen. Dem 67-jährigen Porsche-Fahrer, der mit 114 km/h gemessen wurde droht ein Fahrverbot von einem Monat und 160 Euro Bußgeld, zuzüglich den Gebühren. Während der Kontrolle wurde auch ein Autofahrer beanstandet, der telefonierte.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell