Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vier Autos zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich von Montag auf Dienstag, 30.-31.12.19, wurden in der Rheinallee in Grenzach vier Autos zerkratzt. Zerkratzt wurden die Motorhauben an einem BMW und zwei VW sowie die Seite eines weiteren VW. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

