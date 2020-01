Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Unbekannte Täterschaft beschädigt parkendes Auto - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Freitag, den 27.12.2019 zwischen 15:00-16:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Güterstraße in Löffingen/-Unadingen einen auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes stehenden Pkw. Die Beschädigungen an dem grauen Nissan erstrecken sich nahezu über die gesamte Beifahrerseite auf einer Höhe zwischen 70 und 94 cm. Das beschädigte Fahrzeug wurde unmittelbar im Bereich des Stellplatzes für Einkaufswagen geparkt. Die Art und Weise der Verursachung ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

