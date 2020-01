POL-FR: Breisach am Rhein - Alkoholisierter PKW-Fahrer in der Neujahrsnacht

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch, den 01.01.2020 gegen 03:00 Uhr, wurde in der Richard-Müller-Straße in Breisach ein erheblich alkoholisierter PKW-Fahrer festgestellt. Ein aufmerksamer Zeuge teilte dem Polizeirevier Breisach mit, dass er bei einem PKW-Fahrer erhebliche Fahr- und Fahrzeughandhabungsfehler beobachtete. Durch eine Streife des Polizeireviers Breisach konnte das Fahrzeug schließlich festgestellt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde von den Beamten erheblicher Atemalkoholgeruch sowie weitere Anzeichen für den Konsum von Alkohol wahrgenommen. Ein anschließender Alkoholtest zeigte eine erhebliche Alkoholisierung des 56-jährigen Fahrers von 2,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin in Verwahrung genommen, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

