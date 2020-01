Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Montag, den 30.12.2019 gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der L 116 bei Hugstetten ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger PKW-Fahrer fuhr infolge eines Rückstaus auf ein weiteres, verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Breisach wurde beim Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest zeigte schließlich einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb der Führerschein des 65-Jährigen durch die Polizei in Verwahrung genommen wurde. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell