Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Randalierer schlägt und spuckt

Freiburg (ots)

Wohl auch aufgrund seiner Alkoholisierung, rastete ein 24-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen (02.01.2020) gegen 03.40 Uhr in Elzach auf der Hauptstraße völlig aus, nachdem er von einer Veranstaltung des Hauses verwiesen worden war. Zunächst prügelte er sich mit einem 18-Jährigen auf offener Straße, wodurch sich beide Kontrahenten Verletzungen zuzogen. Anschließend trat und schlug er gegen geparkte Fahrzeuge. Ein Anwohner rief die Polizei, musste sich danach aber gleich wieder in sein Haus zurückziehen, da der Mann ihm folgte und gegen seine Haustüre hämmerte. Die eingetroffene Polizeistreife konnte den Randalierer in Gewahrsam nehmen. Dabei spuckte dieser unvermittelt mitten ins Gesicht eines Beamten, äußerte Beleidigungen aus und trat weiter um sich. Er konnte nur unter Einsatz körperlicher Gewalt unter Kontrolle gebracht werden. Für sein Verhalten muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

uh/jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell