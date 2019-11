Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Verletzten

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Höhe Abzweig Dittlofrod

Eiterfeld - Am Mittwoch (13.11.), gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 49-jährige Ditt-lofrode-rin mit ihrer Mercedes A-Klasse die Landstraße zwischen Steinbach und Körnbach. Beim Linksabbiegen in Richtung Dittlofrod übersah diese den Opel Astra ei-nes 26-jährigen Steinbachers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Beteiligten erlitten durch die Auslösung der Airbags leichte Verletzun-gen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Höhe von rund 7500 Euro.

Gefertigt: Pst. Hünfeld

Stephan Müller Pressesprecher

