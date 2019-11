Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Vogelsbergkreis (ots)

Radfahrer von Radfahrer gestreift und geflüchtet

Alsfeld- Bereist am Samstag (02.11.), um 12:15 Uhr, befuhr eine 54 Jahre alte Radfahrerin aus Alsfeld die Georg-Dietrich-Bücking Straße in Alsfeld. Sie fuhr aus stadtauswärtiger Richtung kommend in Richtung Alicestraße.

Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher unbekannter Radfahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Bei der Zufahrt zum Parkhaus eines Lebensmittelmarktes bog der unbekannte Fahrradfahrer nach links ab und kollidierte mit der entgegenkommenden Alsfelderin. Sie kam hierbei zu Fall und wurde mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus verbracht.

Der andere Fahrradfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

