POL-FR: Efringen-Kirchen: Auto prallt gegen Hauswand - Fahrerin unverletzt

Am Donnerstag, 02.01.20, um 07.30 Uhr, fuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin auf der L134 von Istein in Richtung Efringen-Kirchen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glatteis kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen das Gebäude eines Weingutes. Die Frau wurde nicht verletzt. Am Auto und am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

