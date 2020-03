Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jähriges Mädchen leicht verletzt nach Kollision mit VW

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maximilianstraße und Ostwennemarstraße wurde am Dienstag, 10 März, eine 12-jährige Radfahrerin aus Hamm leicht verletzt. Sie kollidierte gegen 7.45 Uhr beim Überqueren des Fußgängerüberwegs am Ende der Maximilianstraße mit einer 43-jährigen VW-Fahrerin aus Hamm. Das Mädchen stürzte. Der Sachschaden an Rad und Auto wird auf zirka 2.600 Euro geschätzt. (lt)

