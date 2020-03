Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtiger Ladendieb randaliert im Gewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 6. März, ertappte ein Ladendetektiv zwei Diebe, einen Mann und eine Frau, auf frischer Tat: Er beobachtete, wie sie gegen 15.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße eine Jacke sowie einen Ring stahlen. Daraufhin verständigte er die Polizei, die die Tatverdächtigen am Westring antreffen konnte und kontrollierte.

Das Diebesgut wurde aufgefunden und dem Laden zurückgegeben. Der männliche Tatverdächtige beleidigte und bedrohte Zeugen und Polizeibeamte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. Hier setzte er seine Beleidigung fort und randalierte zusätzlich.

Überdies versuchte er einen Polizisten per Kopfstoß zu verletzten. Zusammengefasst muss der 39-Jährge sich nun wegen Ladendiebstahls, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (lt)

