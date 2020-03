Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhallen

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 6. März (11.45 Uhr), und Montag, 9. März (6 Uhr), sind Unbekannte in eine Lagerhalle an der Banningstraße eingebrochen. Sie öffneten mit Hilfe von Werkzeugen den Verwaltungsraum und entwendeten Lebensmittel. Anschließend gelangten sie in die Lagerhallen weiterer Unternehmen und stahlen Werkzeug. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

