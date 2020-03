Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte fluten Baustelle

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte haben von einer Baustelle an der Münsterstraße zwei Kabel im Wert von zirka 2500 Euro entwendet, die der Stromzufuhr einer Wasserpumpe dienen. Als Folge stieg der Wasserspiegel in der Ausschachtung der Baustelle auf zirka 1,5 Meter. Die Baustelle befindet sich unmittelbar neben der Lippe, sodass Bauarbeiten nur möglich sind, wenn Wasser abgepumpt wird. Die Kabel waren 50 und 30 Meter lang. Der Diebstahl geschah im Zeitraum zwischen dem 7. März (16 Uhr) und dem 8. März (7 Uhr). Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell