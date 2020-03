Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Shisha-Bar in der Innenstadt kontrolliert

Hamm-Mitte (ots)

Mehrere Kilo Tabak stellte die Polizei Hamm am Sonntagabend, 8. März, bei der Kontrolle einer Shisha-Bar in der Hammer Innenstadt sicher. Gegen 21 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den gastronomischen Betrieb an der Oststraße und stellten neben dem steuerrechtlichen Verstoß gegen die Abgabenordnung fest, dass sich der Betreiber nicht an das Nichtraucherschutzgesetz hielt. Die kontrollierenden Beamten fertigten entsprechende Anzeigen. Da immer wieder Verstöße dieser Art festgestellt werden, müssen die Betreiber auch in Zukunft weiterhin mit Kontrollen rechnen.(hei)

