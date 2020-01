PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 12.01.2020

Limburg (ots)

1. Versuchter Einbruchdiebstahl, Bad Camberg, Bircher-Benner-Straße, Samstag, 11.01.20 zw. 08:00 Uhr und 21:30 Uhr

Einbrecher hebelten ein Fenster zum Wohnzimmer auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Vermutlich wurden sie gestört und verlassen ohne Beute das Haus duch die Terrassentür. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruch, Bad Camberg, Mühlweg, Freitag, 10.01.20 zw. 07:50 Uhr und 23:50 Uhr

Unbekannter Täter versuchten eine Wohnungseingangstür im 1. Stock des Mehrfamilienhauses zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Sachbeschädigung an Pkw, Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Parkplatz der Adolf-Reichwein-Schule, Samstag, 11.01.20, zw. 11:00 Uhr und 16:10 Uhr

Ein unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrertür eines schwarzen Opel Astras. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Einbruch in Gartenhütte, Elz, Lindenstraße, zw. Dienstag, 08.01.20, 17.00 Uhr und Freitag, 11.01.20, 14.45 Uhr

Unbekannter Täter hoben des Eingangstor zum Schrebergarten aus. Im Anschluss versuchten sie ein Vorhängeschloss und die Eingangstür ohne Erfolg zu öffnen. Es entstand lediglich Sachschaden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl von drei Fahrrädern und einem Tretroller, Weilmünster, Marktplatz, zw. Donnerstag, 09.01.20, 17:00 Uhr und Freitag, 10.01.20, 12:00 Uhr

Unbekannt Täter entwendeten aus dem Hinterhof insgesamt drei Fahrräder und einen Tretroller.

- ein 28-Zoll-Trekkingbike der Marke EPPLE, Farbe schwarz - zwei 26-Zoll-Fahrräder, 1. silber-rot, 2. grün-schwarz - ein Tretroller, weiß-lila

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

POK Kutscheidt

Stellvertretender Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell