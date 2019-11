Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Trickdiebin aktiv

Polizei sucht weitere Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Samstag gegen 14.00 Uhr sprach eine Unbekannte einen 77-jährigen Rheinberger auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße an und bat um eine Spende für eine Hilfsorganisation.

Der Rheinberger zückte sein Portmonee und reichte der Frau einen Geldschein. Später stellte er fest, dass die Unbekannte offenbar weitere Geldscheine aus seiner Börse gestohlen hatte.

Beschreibung der Diebin:

16 - 18 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südosteuropäisches Aussehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

