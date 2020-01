PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 11.01.2019

Limburg (ots)

--Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Möttau-- Am Samstag, den 11.01.2020, gegen 15:20 Uhr kam auf der B 456 in Höhe Weilmünster-Möttau ein Ford Transit aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen; der Ford fuhr dabei in Richtung Weilburg. Der 44-jährige Beifahrer des Ford Transit, aus dem Lahn-Dill-Kreis, die 55-jährige Fahrerin des VW Golf, deren 54-jähriger Beifahrer und eine 13-jährige Mitfahrerin, aus dem Hochtaunuskreis, wurden schwer verletzt. Die Fahrerin und der Beifahrer des VW mussten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden; das 13-jährige Mädchen und der Beifahrer des Ford Transit wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 37-jährige Fahrer des Ford Transit trug leichte Verletzungen davon. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Zur Klärung der Unfallursache war ein Sachverständiger am Unfallort. Die B 456 musste an der Unfallstelle bis gegen 19:30 Uhr voll gesperrt werden.

