Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich in Heidenoldendorf ein Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Lagenserein beabsichtigte mit ihrem Renault von der Wielandstraße nach links in die Stoddartstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 56-jährigen Fahrradfahrer aus Detmold, welcher sich bereits auf der Stoddartstraße befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum ambulant behandelt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit nur beschränkt befahrbar. Im Zusammenhang mit dem Unfall ist die Polizei dringend auf zwei Zeuginnen angewiesen, die am Unfallort von der Polizei nicht mehr angetroffen wurden. Diese sowie weitere Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell