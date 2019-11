Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Brandursache steht noch nicht fest.

Lippe (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23:30 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Wohnhausbrand in der "Vordere Straße" gerufen. Beim Eintreffen brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung, so dass die Bewohner der angrenzenden Häuser ihre Wohnungen vorsorglich verlassen mussten. Das Feuer griff nicht auf andere Häuser über. Verletzt wurde niemand und die evakuierten Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen auf Hochtouren. Da auch ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist, bittet die Kripo darum, dass etwaige Zeugen, die Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, sich beim KK 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 melden mögen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell