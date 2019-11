Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/DT-Heidenoldendorf. Einladung für Medienvertreter.

Lippe (ots)

Am Montag, 18. November 2019, stellt Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann gemeinsam mit Polizeidirektor Jürgen Siebel den neuen Bezirksdienstbeamten für den Detmolder Ortsteil Heidenoldendorf vor. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Bürgerberatung, Paulinenstraße 45, Detmold. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie der Öffentlichkeit den neuen bürgernahen Beamten in Wort und Bild vorstellen würden. Über Ihre Teilnahme an dem Termin bitte ich um eine kurze Rückmeldung an die Pressestelle der Polizei.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell