Polizei Aachen

POL-AC: Mit 2,48 Promille am Steuer

Eschweiler (ots)

Eine aufmerksame Autofahrerin hat am Montagnachmittag womöglich Schlimmes verhindert. Die 42-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf der L240 in Richtung Übach-Palenberg unterwegs, als ihr ein vorausfahrender Kastenwagen durch eine gefährliche und unübliche Fahrweise auffiel. Mehrmals geriet das Fahrzeug derartig in den Gegenverkehr, dass entgegenkommende Fahrer ausweichen mussten. Kurzerhand verständigte die Frau die Polizei. Kurz vor der Ortslage Eschweiler konnte der Wagen schließlich von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Das war auch dringend nötig: Der 50-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von sage und schreibe 2,48 Promille an. Um einen exakten Alkoholwert zu bestimmen, wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell