Polizei Aachen

POL-AC: Fahndungs- und Kontrolleinsatz der Aachener Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und der belgischen Polizei

Aachen/ StädteRegion (ots)

Die Aachener Polizei führte gestern (25.11.2019) zusammen mit der Bundespolizei und der belgischen Polizei einen großangelegten Kontrolleinsatz im Grenzgebiet durch. Dieser Einsatz gehörte mit zu den landesweit immer wieder stattfindenden grenzüber-chreitenden Kontrolleinsätzen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität im Sinne der "Aachener Erklärung". Zusätzlich werden im Rahmen dieser Maßnahmen auch Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchgeführt. Mehrere Dutzend uniformierte und zivile Beamte kontrollierten an größeren Ausfallstraßen im Grenzgebiet in den Nachmittags- und Abendstunden an die 80 Fahrzeuge und mehr als 100 Personen. In Aachen waren die Beamten an der Lütticher Straße, der Eupener Straße und der Vaalser Straße im Einsatz und kontrollierten mehr als 50 Personen. Sie stellten zwei verkehrsrechtliche Verstöße fest und ahndeten diese mit Verwarngeldern. Ein Fahrer war mit Betäubungsmitteln im Auto unterwegs und hatte diese zudem selber konsumiert; bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet, das Marihuana sichergestellt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Drogen und dem Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. In Herzogenrath auf der Eygelshovener Straße schauten sich die Beamten ebenfalls mehr als 50 Personen und deren Fahrzeuge genauer an. Bei einem Pkw konnten gestohlene Kennzeichen erkannt und sichergestellt werden. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, eine Strafanzeige gefertigt. Zudem ahndeten die Beamten noch vier Verkehrsverstöße. Zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen führten die Beamten zusätzlich Geschwindigkeitsmessungen bei mehr als 1500 Fahrzeugen durch. Auf der Krefelder Straße und der Jülicher Straße in Aachen erhoben die Beamten fast 40 Verwarngelder und fertigten 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen; 33 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaft war der höchste gemessene Wert. (pw)

