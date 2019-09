Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung durch Hundebiss

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 13.09.2019, gegen 13:30 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann aus Pirmasens im Bereich des Eisweihers, In der Spesbach, Pirmasens von einem schwarzen Hund angefallen. Dieser verletzte den Mann durch mehrere Bisswunden an beiden Händen, welche ärztlich versorgt werden mussten. Zu der genauen Rasse des Hundes konnte der Mann keine Angaben machen. Der Hund hatte etwa die Größe eines Schäferhundes. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

