Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen der Streife konnte am 13.09.2019 um ca. 23:45 Uhr in der Geschwister-Scholl-Allee ein schwarzer VW Touran festgestellt werden, an dem mehrere Personen standen. Das Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 34-jährigen Verantwortlichen konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da ein durchgeführter Alkoholtest fast 1 Promille ergab, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Der Mann zeigte sich damit einverstanden, den Schlüssel bei Nüchternheit wieder bei der Polizei abzuholen.

Am 14.09.2019 wurde um 01:25 Uhr in der Hofenfelsstraße ein schwarzer Mitsubishi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 54-jährigen Fahrzeugführerin konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 0,4 Promille, worauf der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurde.

