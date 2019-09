Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand nach Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr konnte ein 33-Jähriger und eine 41-Jähriger, nach einem Ladendiebstahl im einem Modegeschäft in der Schloßstraße, in der Wiesenstraße durch Beamte der Polizei Pirmasens gestellt und festgenommen werden. Auf Grund der Alkoholisierung und des aggressiven verbalen Verhaltes der beiden Beschuldigten sollten diese von den eingesetzten Beamten gefesselt werden. Bei der Fesselung wehrte sich der 41-Jährige, indem er mit beiden Armen in Richtungen der Polizisten schlug. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte der 41-Jährige auf den Boden gebracht und gefesselt werden. Der 33-Jährige war bereits gefesselt und versuchte im Stehen einem Beamten mehrere Kopfstöße zu versetzen, welche abge-wehrt werden konnte. Des Weiteren beleidigte der 33-Jährige noch die Einsatzkräfte. Bei der Widerstandshandlung wurde lediglich der 33-Jährige leicht an der Unterlippe verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden Beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

