Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ortsschilder wieder aufgetaucht

Rommerskirchen (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 25.03.2019, 12:24 Uhr, über zwei fehlende Ortsschilder in Rommerskirchen.

Zeugen hatten am Samstag (23.03.) einige Jugendliche gemeldet, die sich an der B 477 an den Schildern zu schaffen gemacht hatten. Zwei Schilder fehlten zunächst.

Inzwischen wurde durch die Gemeinde mitgeteilt, dass die Ortsschilder wieder an Ort und Stelle sind. Ein Diebstahl liegt demzufolge nicht vor.

Ob es sich bei dem Vorfall von Samstag um einen verfrühten Aprilscherz handelt, ist unklar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell