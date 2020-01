POL-LM: Tägliche Pressemitteilung

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Tausend Euro aus Pkw gestohlen, Limburg, Fröbelstraße, 08.01.2020, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr

(ho)Für den Fehler, seinen Rucksack unbeaufsichtigt im Fahrzeug liegen gelassen zu haben, hat gestern am frühen Abend ein 56-jähriger Mann einen hohen Preis bezahlt. Der Mann stellte seinen Wagen gegen 17.00 Uhr in der Fröbelstraße ab und kehrte gegen 18.30 Uhr zurück. Dabei stellte er fest, dass Unbekannte den Pkw auf unbekannte Art und Weise geöffnet und seinen Rucksack gestohlen hatten, in dem sich nach Angaben des Geschädigten mehrere Tausend Euro Bargeld befunden hätten. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfall mit hohem Sachschaden, Bundesstraße 49, Höhe Biskirchen, 08.01.2020, gg. 15.05 Uhr

(ho)Gestern Nachmittag ist auf der Bundesstraße 49 beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ein Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro entstanden. Ermittlungen der Weilburger Polizei zufolge wollte der 51-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in Höhe von Biskirchen nach links auf die B 49 in Richtung Wetzlar auffahren. Dabei stieß er mit der Fahrzeugfront gegen die rechte Fahrzeugseite eines BMW, dessen 50-jährige Fahrerin auf der vorfahrtberechtigen Bundesstraße unterwegs war. Der BMW wurde nach dem Zusammenstoß abgewiesen und krachte in die neben der Fahrbahn befindliche Schutzplanke. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

3. Zusammenstoß im Gegenverkehr, Kreisstraße 431, zwischen Falkenbach und Seelbach, 08.01.2020, gg. 11.25 Uhr

(ho)Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind gestern Vormittag auf der Kreisstraße 431 bei Falkenbach zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Die Weilburger Polizei stellte am Unfallort fest, dass eine 29-jährige Frau mit ihrem Mazda von Falkenbach in Richtung Seelbach unterwegs war und in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Opel einer 46-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf der Kreisstraße in der Gegenrichtung unterwegs war. Beide Frauen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

4. Zu schnell in Niederbrechen, Bundesstraße 8, Fahrtrichtung Limburg, 09.01.2020, zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr

(ho)Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg haben heute Morgen auf der Bundesstraße 8 in Niederbrechen die Geschwindigkeit durchfahrender Fahrzeuge gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in der Ortsdurchfahrt auf 50 Stundenkilometer beschränkt. Die Einsatzkräfte stellten dabei insgesamt sieben Fahrzeuge fest, die teilweise deutlich zu schnell unterwegs waren. Der traurige Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 88 Stundenkilometern gemessen. Dem Fahrer des Wagens drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

