FW-GE: Gemeinsame Übung der Feuerwehr Gelsenkirchen und der Firma Westfleisch am Dienstagnachmittag

Gelsenkirchen (ots)

Klein war der Personenkreis, der von der heutigen Übung auf dem Firmengelände der Firma Westfleisch im Vorfeld Kenntnis hatte. Unter nahezu realen Einsatzbedingungen wurde die automatische Brand- und Gaswarnanlage aktiviert. Angenommen war eine Undichtigkeit an einer Ammoniakleitung in der Produktionsanlage, die zum Austritt des giftigen Gases führte. Zudem wurde im Vorfeld ein Patienten-Dummy in dem weitverzweigtem Rohrleitungsnetz platziert, den es zu finden galt. Gemeinsam mit der Feuerwehr wollten die Betriebsverantwortlichen schauen, wie gut die vorgeplanten Maßnahmen im Ernstfall greifen und wo es auf beiden Seiten Optimierungspotential gibt. Im Rahmen der Übungsnachbesprechung wurden einige Kleinigkeiten gefunden, die man zukünftig verbessern kann. Zudem sollen die Orts- und Objektkenntnisse auch weiterhin regelmäßig durch Begehungen geschult und vertieft werden. Für die eingesetzten Einheiten der Wache Heßler, Altstadt und Buer war die Übung nach gut 2 Stunden beendet.

