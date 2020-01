Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec gestohlen

Vreden (ots)

Ein Pedelec im Wert von ca. 4.500 Euro entwendete am Mittwoch ein noch unbekannter Dieb zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr. Das rote Damen-Pedelec, an dem zwei schwarze Gepäcktaschen der Marke Ortlieb angebracht waren, hatte an der Franziskanerstraße gestanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell