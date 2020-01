Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Gronau (ots)

Eine Rüttelplatte haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Gronau entwendet. Die Platte im Wert von ca. 400 Euro wurde nach Arbeitsschluss auf der Baustelle am Carl-Zeiss-Weg zurückgelassen und von dort aus gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

