Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: In Haus eingebrochen - Zeugen gesucht

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Haus im Speckerweg ein. Der oder die Täter hatten die Verglasung der Eingangstüre eingeschlagen und waren in das Haus eingedrungen. Dort wurden beinahe sämtliche Räume betreten und durchwühlt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung, die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell