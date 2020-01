Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte bittet um Einlass und entwendet Bargeld

Bocholt (ots)

Eine 96-jährige Frau ist am Mittwoch Opfer eines Trickdiebstahls geworden: Eine Unbekannte klingelte gegen 10.00 Uhr an der Haustür einer Seniorenwohnanlage in Bocholt. Sie gab vor, die Nachbarin besuchen zu wollen, diese würde ihr aber nicht öffnen. Wegen der Kälte bat die junge Frau um Einlass.

Die Seniorin gewährte ihr das Eintreten in die Wohnung. Um Getränke anzubieten, begab sich die 96-Jährige kurzzeitig in die Küche. Nachdem der "Gast" die Wohnung verlassen hatte, stellte das Opfer fest, dass sie bestohlen worden war. Die Diebin hatte ihr Portemonnaie entwendet und auch Bargeld, welches sie an anderer Stelle aufbewahrt hatte. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Frau jüngeren Alters, circa 1,50 - 1,60 Meter groß, sprach gebrochen deutsch, bekleidet mit einer rosafarbenen Jacke.

Wie bereits berichtet, kam es in der vergangenen Wochen zu einem ähnlich gelagerten Fall, bei dem sich eine Unbekannte mit einer kriminellen Masche Zugang zu einer Wohnung einer Seniorenresidenz verschaffte und ebenfalls Bargeld erbeutete. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Unbekannte in die eigene Wohnung hinein zulassen. Trickdiebe nutzen viele unterschiedliche Maschen, um an das Hab und Gut ihrer Opfer zu kommen. Sie nehmen dabei gezielt ältere Menschen ins Visier. Detaillierte Informationen zu diesem Thema vermittelt die Polizei unter anderem im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

