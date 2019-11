Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch während eines Kurzurlaubs

Bergisch Gladbach (ots)

Während eines Kurzurlaubs ist eine Wohnung in der Ferdinand-Schmitz-Straße in Bergisch Gladbach von Einbrechern heimgesucht worden. Zwischen Allerheiligen (01.11.) und Montagmittag (04.11.) hebelten bislang Unbekannte die Terrassentür auf und durchsuchten im Inneren sämtliche Räume und darin befindliche Schränke. Was entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Erkennungsdienst wurde mit der Spurensicherung beauftragt. (ct)

