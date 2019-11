Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbrecher von einer Alarmanlage und dem Nachbarn vertrieben

Odenthal (ots)

Am Montagabend (04.11.), gegen 18.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter an einem Fenster und zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses in der Straße Auf dem Heidchen in Odenthal. Dabei löste eine installierte Alarmanlage aus und rief den aufmerksamen Nachbarn auf den Plan, der sich sofort zu dem Haus begab. Der Zeuge konnte keine Personen mehr sehen und rief zeitgleich über Notruf die Polizei. Offenbar wurden die Einbrecher durch die Alarmanlage und den Nachbarn abgeschreckt, so dass sie nicht in das Haus gelangten. Die Beamten zogen den Erkennungsdienst zur Spurensicherung hinzu. Hinweise nimmt die Polizei unter 02202 205-0 entgegen.(ct)

