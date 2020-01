Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Bocholt (ots)

Ein lauter Knall riss eine Zeugin in der Nacht zum Donnerstag aus ihrem Schlaf. Sofort danach ertönte die Alarmanlage einer Bäckerei in Bocholt und schlug offenbar Einbrecher in die Flucht. Diese hatten gegen 01.50 Uhr die Glastür des Einganges eingeschlagen. Eingedrungen in das Gebäude an der Dinxperloer Straße sind sie jedoch nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

