Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt

Wegberg (ots)

Am Mittwoch, 20. November, wurden Anwohner der Bahnhofstraße gegen 1.10 Uhr, durch explosionsartige Geräusche geweckt. Als sie nach dem Rechten sahen mussten sie feststellen, dass ein Zigarettenautomat, der an der Bahnhofstraße gestanden hatte, offenbar durch eine Explosion beschädigt worden war. Auf dem Gehweg verteilt lagen Teile des Automaten, Bargeld sowie Zigarettenpackungen. Sie bemerkten zudem zwei männliche Personen, die sich dem zerstörten Automaten näherten und etwas vom Boden aufhoben. Die Anwohner forderten die Männer auf, dies zu unterlassen und verständigten die Polizei. Die Unbekannten äußerten in akzentfreiem Deutsch, dass sie ja nichts getan hätten und entfernten sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Beide Männer waren etwa 20 Jahre alt. Einer hatte eine Glatze, war mit einer Windjacke bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Der andere Täter war kleiner als der andere und trug einen schwarzen Pullover. Wer hat die Täter oder ihre Flucht beobachtet? Hinweise zu dieser Tat richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0.

