POL-OG: Rheinmünster - Unfallflucht - Zeugin gesucht

Rheinmünster (ots)

Am Donnerstagabend, 19 Uhr, ereignete sich auf dem Victoria Boulevard in Rheinmünster eine Unfallflucht. Der Fahrer eines silberfarbenen VW Jetta fuhr in Richtung Hügelsheim und wurde von einem Lastwagen, vermutlich mit Anhänger, überholt. Hierbei streifte der Lastwagen den VW und es entstand ein Schaden von 5000 EUR. Der Lastwagen soll eine leicht rosa Farbe gehabt haben, näheres ist nicht bekannt. Er flüchtete weiter Richtung Hügelsheim. Hinter dem VW fuhr eine Frau mit ihrem Auto, die nach dem Unfall kurz anhielt und sich mit den Insassen des VW unterhielt. Diese Frau wird als Zeugin gesucht. Sie wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bühl, Telefon 07223/990970, zu melden.

